"Dookoła nic, tylko las". Trafiły tu setki osób

Po masowych zatrzymaniach uczestników protestów w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w moskiewskich aresztach zaczęło brakować miejsc. Część osób przewieziono do ośrodka dla oczekujących na deportację cudzoziemców w wiosce Sacharowo pod Moskwą. Rosyjskie media informują o "przepełnionych celach, pryczach bez materacy i solidarności tych, których zjednoczyło wspólne nieszczęście".

Wpis Wierziłowa pojawił się 5 lutego. Aktywista nie odbywa aresztu w Sacharowie, ale relacjonuje, co tam się dzieje. Jest tym zainteresowany, ponieważ w ośrodku ciągle przebywa redaktor naczelny Mediazony Siergiej Smirnow. Sąd w Moskwie we wtorek skrócił jego areszt o 10 dni (z 25 do 15).