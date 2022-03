Kreml tłumaczy doniesienia o dłuższej nieobecności ministra obrony: ma teraz wiele zmartwień

Rzecznik Kremla był pytany, dlaczego Siergiej Szojgu od dłuższego czasu nie pojawia się publicznie. Uwagę na jego "zniknięcie" zwrócili dziennikarze niezależnego, śledczego portalu Mediazona. "Wielkiego PR-owca, ministra Szojgu nie ma w przestrzeni publicznej od 11 marca. Od 11 dni wojny nie mamy ministra obrony. Gdzie on jest? W Czornobajiwce?" - napisał we wtorek na Twitterze Dmitrij Trieszczanin. Czornobajiwka to duża wieś nieopodal ukraińskiego Chersonia, leżąca przy ważnym szlaku komunikacyjnym. Rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad tamtejszym lotniskiem i rozmieściły tam samoloty i sprzęt wojskowy, systematycznie bombardowany przez wojska ukraińskie.