Rosja bez rządu. Powodem proponowane zmiany Putina

Rosyjski rząd podał się w środę do dymisji - poinformował premier tego kraju Dmitrij Miedwiediew. Jak stwierdził, prezydent Władimir Putin "wyznaczył szereg zasadniczych zmian w konstytucji", dlatego dymisja gabinetu jest potrzebna, by mógł w pełni "zrealizować plany".

- Po przyjęciu zmian do konstytucji równowaga władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej ulegnie zmianie - powiedział Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez rozgłośnię Echo Moskwy. Premier stwierdził, że "aby umożliwić prezydentowi podejmowanie wszystkich decyzji niezbędnych do realizacji planów, obecny rząd, w pełnym składzie, podaje się do dymisji".