Rusłan wypadł z pasa startowego. Części silnika uszkodziły kadłub i skrzydło

Awaryjne lądowanie tuż po starcie

Następnego dnia samolot miał kontynuować lot do Austrii. Wystartował krótko po południu czasu lokalnego (godzina 6 rano czasu polskiego). Podczas startu jeden z silników uległ awarii. Załoga wykonała zakręt na niskiej wysokości i podeszła do ponownego lądowania na pasie startowym. Podczas tego manewru maszyna wypadła z pasa, w wyniku czego doszło do rozerwania lewego wewnętrznego silnika. Szczątki napędu wbiły się w kadłub. Uszkodzone zostały także skrzydła przy silniku oraz podwozie.

An-124 Rusłan

Rosyjskie linie Wołga-Dniepr współpracowały z obecnie ukraińskim koncernem Antonow do końca 2016 roku. Zakończenie współpracy nie zamknęło jednak drogi Rosjanom do eksploatacji rusłanów, ponieważ rosyjski przewoźnik był głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa i największym użytkownikiem floty An-124 na świecie. Z uwagi na to oba przedsiębiorstwa zdecydowały się dokończyć wzajemne zobowiązania w kwestii eksploatacji maszyn. Wołga-Dniepr do dziś posiadają w swej flocie 12 samolotów tego typu.