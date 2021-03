Ruch Praw Człowieka rozwiązany. Zarzuty wobec rosyjskich władz

Rosyjski Ruch Praw Człowieka podczas niedzielnego zjazdu organizacji w Moskwie dokonał samorozwiązania. Jego aktywiści zarzucili władzom kraju, że dążą do zniszczenia niezależnej działalności.

Powodem rozwiązania ruchu są zmiany w przepisach dotyczących organizacji pozarządowych "pełniących funkcję zagranicznego agenta". Do tej pory władze mogły uznać za "zagranicznego agenta" organizację zajmującą się działalnością polityczną i otrzymującą fundusze z zagranicy, przy czym pojęcie "działalności politycznej" często traktowane było bardzo szeroko. Wiele organizacji uznanych za "zagranicznych agentów" formalnie przestawało istnieć i kontynuowało działalność w formie niezarejestrowanego ruchu.

Od 1 marca weszły jednak w życie przepisy, które przewidują, że nawet niezarejestrowane ruchy czy zrzeszenia będą traktowane jako "zagraniczni agenci", jeśli władze uznają, że zajmują się one działalnością polityczną i dostają pieniądze z zagranicy. W konsekwencji będą one karane za niedostosowanie się do wymogów, których muszą w swej działalności przestrzegać organizacje z takim statusem. Chodzi np. o bardzo szczegółową sprawozdawczość czy informowanie na wszelkich publikacjach i materiałach w internecie, że organizacja jest "zagranicznym agentem".