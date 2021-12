Rozmowa Joe Bidena z Władimirem Putinem. Oświadczenie Kremla

Sytuacja na Ukrainie była dominującym tematem rozmów prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Joe Bidena - poinformował Kreml w komunikacie po rozmowie. Putin "wyraził poważne zaniepokojenie z powodu prowokacyjnych działań" władz w Kijowie wobec Donbasu. Jak podała strona rosyjska, odnosząc się do stosunków dwustronnych obydwaj przywódcy ocenili, że "stan współpracy nadal jest niezadowalający".

Kreml: sytuacja na Ukrainie głównym tematem rozmów

Biden ze swej strony "określił działania w postaci sankcji, które USA wraz z sojusznikami gotowe byłyby zastosować w razie dalszej eskalacji" związanej z aktywnością wojsk rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy - głosi oświadczenie strony rosyjskiej. Dodano w nim, że Putin odparł, iż "nie należy przerzucać odpowiedzialności na barki Rosji, ponieważ to właśnie NATO podejmuje niebezpieczne próby zagospodarowania terytorium ukraińskiego" i "wzmacnia potencjał wojskowy w pobliżu granic" Rosji.

"Stan współpracy nadal jest niezadowalający"

Przywódcy rozmawiali również o relacjach dwustronnych i uznali, że "stan współpracy (rosyjsko-amerykańskiej -red.) nadal jest niezadowalający, co przejawia się w szczególności w problemach, z jakimi stykają się w swojej pracy ograniczone (liczebnie) misje dyplomatyczne obu krajów" - podkreślił Kreml. Rosja - dodano - zaproponowała "zniesienie wszelkich ograniczeń, które się nagromadziły w funkcjonowaniu misji dyplomatycznych" obu państw. Zdaniem Moskwy "mogłoby to przyczynić się do unormowania innych aspektów relacji dwustronnych".