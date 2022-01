Rosja ściąga żołnierzy i sprzęt w pobliże ukraińskiej granicy. Armia informuje o ćwiczeniach

Dziesiątki tysięcy żołnierzy w pobliżu granicy

Wcześniej amerykański dziennik "New York Times" napisał, że Rosja zaczęła przerzucać w pobliżu granicy z Ukrainą śmigłowce wojskowe. Zdaniem gazety może to być sygnał, że trwają przygotowania do ewentualnego ataku na Ukrainę.