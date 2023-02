"Największe straty w historii współczesnej Rosji". Wyższe niż podają sami Ukraińcy

Straty armii rosyjskiej na Ukrainie mogą wynosić do 270 tysięcy zabitych i rannych - ocenia analityk Rusłan Lewijew z projektu Conflict Intelligence Team, monitorującego przebieg inwazji rosyjskiej. Lewijew podał te oceny w materiale opublikowanym w poniedziałek przez niezależny portal Nastojaszczeje Wriemia, związany z Radiem Swoboda. Według sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych straty rosyjskiej armii od początku inwazji zbrojnej na Ukrainę zbliżają się do 150 tysięcy żołnierzy.

Analityk Rusłan Lewijew z projektu Conflict Intelligence Team ocenił w poniedziałek, że straty rosyjskiej armii na Ukrainie mogą wynosić od 130 do 270 tysięcy zabitych i rannych.

Zastrzegł, że oceny o stratach od 130 tysięcy do 270 tysięcy są bardzo szacunkowe i oparte na założeniach mówiących o proporcjach między zabitymi i rannymi. Przy tym - podkreśla analityk - dane te dotyczą tylko armii regularnej.

- Jest to oczywiście znacznie wyższa liczba od obu kampanii czeczeńskich i już znacznie wyższa od danych z wojny w Afganistanie . Są to największe straty w historii współczesnej Rosji - powiedział Lewijew.

Zdaniem analityka proporcjonalnie największe straty poniosły wojska powietrznodesantowe i oddziały piechoty morskiej. Żołnierze obu tych rodzajów wojsk "byli używani jako piechota szturmowa, tj. pierwsi wkraczali do miejscowości, pierwsi atakowali linię obrony sił ukraińskich i z tego powodu (...) najliczniej ginęli" - powiedział analityk. Jak podkreślił, nie są to siły znaczące w stosunku do ogólnej liczebności armii i uważane są za elitarne.