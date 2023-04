Mają przechwycone komunikaty rosyjskich "statków widmo". Ostrzegają

Admirał Władimirski jednym z "pływających w podejrzany sposób"

Według dziennikarzy jednym z rosyjskich statków "pływających w podejrzany sposób" jest Admirał Władimirski. Oficjalnie jednostka prowadzi naukowe badania morskie, ale według źródeł jest również wykorzystywana do działalności szpiegowskiej.

Jak podkreślili twórcy reportażu, w listopadzie 2022 roku mający 147,8 metra długości Admirał Władimirski przepłynął duńską cieśninę Kattegat, nie udostępniając swojej lokalizacji. Statek wysyłał jednak wiadomości do bazy marynarki wojennej w Rosji. Na tej podstawie dziennikarze zlokalizowali jednostkę między półwyspem Sjaellands Odde na Zelandii a Grenaa na Półwyspie Jutlandzkim. "Gdy zbliżyliśmy się szybko płynącą łodzią pontonową, kilku mężczyzn wyszło na pokład z zakrytymi twarzami, w tym jeden umundurowany i w kamizelce kuloodpornej, uzbrojony w rosyjski karabin wojskowy. Zaczęto nas filmować" - relacjonowała telewizja DR.

Celem "przygotowanie sabotażu"

"Rosyjski statek prawdopodobnie zmapował podwodne kable energetyczne przy morskich elektrowniach wiatrowych" - ocenił niezależny analityk marynarki wojennej H.I. Sutton, który dokonał analizy rejsu Admirała Władimirskiego. Potwierdził to analityk wojskowy Jens Wenzel Kristoffersen z Uniwersytetu w Kopenhadze. "Statek był na misji, aby dowiedzieć się, co nowego tam jest, czy zaszły zmiany od ostatniego razu, kiedy tam byli, i dowiedzieć się, jak najlepiej uderzyć w farmy wiatrowe" - stwierdził.