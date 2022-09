Rekrutacyjna ciężarówka w Rostowie nad Donem

Rosyjska armia, poszukując ochotników do udziału w tak zwanej "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie, wykorzystuje do rekrutacji ciężarówki, a chętnym oferuje prawie trzy tysiące dolarów miesięcznie - podaje Reuters. Agencja opublikowała wideo z Rostowa nad Donem. Obwód rostowski graniczy z Ukrainą.

Kreml jak dotąd nie ogłosił mobilizacji, rekrutacja jest jednak powszechnie prowadzona, co oznacza, że rosyjskie władze potrzebują chętnych do walk w Ukrainie. Major Siergiej Ardaszew, stojący przy objazdowej ciężarówce w Rostowie powiedział Reutersowi, że podpisywać kontrakty mogą Rosjanie i obcokrajowcy w wieku od 18 do 60 lat z wykształceniem co najmniej średnim.