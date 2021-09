Roskomnadzor domaga się od Apple i Google usunięcia aplikacji Nawalny

Koncerny Apple i Google mają usunąć ze swojej oferty aplikację o nazwie Nawalny. Zażądała tego rosyjska służba kontrolująca media i internet Roskomnadzor. To już kolejne żądnie usunięcia aplikacji.

Roskomnadzor oświadczył w czwartkowym komunikacie, że odmowę usunięcia aplikacji z oferty App Store i Google Play uzna za ingerencję w wybory parlamentarne w Rosji, które odbędą się 19 września. Aplikacja zawiera funkcję "inteligentne głosowanie", odnoszącą się do zaproponowanej przez Nawalnego strategii głosowania w wyborach.

List, który Roskomnadzor skierował do obu amerykańskich koncernów, odwołuje się do postanowienia prokuratury. Jest to kolejne żądanie usunięcia aplikacji. Pierwsze Roskomnadzor wysłał w połowie sierpnia. Wtedy również operatorzy telefonii komórkowej i dostawcy internetu w Rosji zaczęli blokować aplikację.