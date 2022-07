Rosja. Roskomnadzor zablokował dostęp do strony fundacji Wolna Buriacja, która powstała po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę 

Rosyjski organ nadzorujący media, Roskomnadzor, zablokował dostęp do strony fundacji Wolna Buriacja - poinformowały w czwartek niezależne rosyjskie media. Fundacja powstała po ataku Rosji na Ukrainę, zajmuje się między innymi udzielaniem pomocy prawnej rosyjskim żołnierzom, którzy nie chcą tam walczyć. Niedawno informowała, że do domu wróciło 150 buriackich żołnierzy, którzy odmówili udziału w walkach.

Fundacja Wolna Buriacja pomaga rosyjskim żołnierzom między innymi w rozwiązywaniu kontraktów z ministerstwem obrony, a także w ich powrocie do domu. Aktywiści fundacji podkreślają, że "Buriaci są przeciwko wojnie". Jak piszą o sobie, są "ruchem antywojennym przeciwko zbrodniczej wojnie w Ukrainie zainicjowanej przez Federację Rosyjską pod przywództwem Władimira Putina".

9 lipca szefowa fundacji Aleksandra Garmażapowa poinformowała, że do Rosji wróciło 150 żołnierzy buriackich, którzy odmówili udziału w walkach w Ukrainie . Aktywistka podkreśliła, że "dotarcie do domu zajęło wojskowym bardzo dużo czasu". Prawnik fundacji, Andriej Rinczino, przekazał, że żołnierze byli przetrzymywani w zamkniętym obozie w obwodzie ługańskim i że grożono im sprawami karnymi.

Garmażarowa powiedziała również, że fundacji zgłosiło się już około 500 żołnierzy, którzy chcą rozwiązać kontrakt z ministerstwem obrony w Moskwie. - Znajdują się pod ciągłą presją, nie mogą wrócić z Ukrainy do domu - dodała.

Zablokowana strona fundacji

Fundacja poinformowała we wpisie na Twitterze, że dostęp do jej strony został ograniczony na terenie Federacji Rosyjskiej. Doradzała korzystanie z VPN w celu ominięcia blokady.

Apel żon i matek

Pod koniec czerwca niezależne rosyjskie media opublikowały materiał o żonach żołnierzy z jednostki wojskowej 46108, stacjonującej w pobliżu Ułan-Ude, które nagrały apel do przywódcy Buriacji Aleksieja Cydenowa. Kobiety prosiły o pomoc w sprawie powrotu mężów do domu. Zwróciły się także o pomoc do Wolnej Buriacji.