"NYT": ataki na lotniska w głębi Rosji to "najbardziej zuchwała ukraińska operacja od początku wojny"

"New York Times", powołując się na źródło we władzach w Kijowie, napisał, że poniedziałkowe eksplozje w Rosji to efekt ataku bezzałogowców wystrzelonych z terytorium Ukrainy. Zdaniem dziennika to pierwsza tego rodzaju demonstracja możliwości operacyjnych Kijowa i "najbardziej zuchwała ukraińska operacja od początku wojny".

Strona ukraińska oficjalnie nie potwierdziła swojego związku z tymi wydarzeniami. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat, odnosząc się do wybuchów, stwierdził, że "to sygnał alarmowy dla Rosji". Zauważył, że "eksplozje zdarzają się w Rosji coraz częściej". - Rosjanie muszą teraz podrapać się po głowie i zastanowić, kto to zrobił, jak do tego doszło. I znaleźć winnych. Być może to trochę potrwa - powiedział Ihnat, cytowany przez agencję UNIAN. Natomiast doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak napisał na Twitterze: "Ziemia jest okrągła, odkrył to już Galileusz. Na Kremlu nie studiowano jednak astronomii, dając pierwszeństwo nadwornym astrologom. Gdyby bowiem studiowali, to wówczas wiedzieliby: jeśli wystrzeli się coś w przestrzeń powietrzną innych państw, to wcześniej czy później nieznane obiekty latające wrócą do punktu wyjścia".