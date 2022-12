RIA Nowosti: eksplozja cysterny z paliwem na rosyjskim lotnisku

czytaj dalej

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) ocenił w najnowszej analizie, że błędne są przewidywania o spowolnieniu działań zbrojnych na Ukrainie zimą. Eksperci ISW twierdzą, że w tym okresie wsparcie Zachodu dla ukraińskich operacji kontrofensywnych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszych losów konfliktu.