"Handlarz śmierci" wystartuje w wyborach

Rosyjski handlarz bronią Wiktor But, uwolniony w grudniu ubiegłego roku w ramach wymiany więźniów za gwiazdę amerykańskiej koszykówki Brittney Griner, został wybrany jako kandydat skrajnie prawicowej partii na miejsce w rosyjskiej legislaturze regionalnej - podała w niedzielę państwowa agencja informacyjna RIA.

But, nazywany przez Amerykanów "handlarzem śmierci" odsiedział w Stanach Zjednoczonych dziesięć z 25 lat wyroku, które otrzymał za handel bronią. Został uwolniony w wymianie za mistrzynię olimpijską w koszykówce Brittney Griner.

RIA zacytowała urzędnika lokalnej ultranacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR), który powiedział, że But został nominowany na kandydata do zgromadzenia ustawodawczego w obwodzie uljanowskim w środkowej Rosji.

But wstąpił do LDPR po swoim powrocie do ojczyzny. Partia, wbrew swojej nazwie - przypomina agencja Reutera - ma skrajnie prawicowe, ultranacjonalistyczne poglądy i zdecydowanie popiera inwazję Władimira Putina na Ukrainę.