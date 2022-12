Niezależne media: rosyjski resort sprawiedliwości chce likwidacji Moskiewskiej Grupy Helsińskiej

Ministerstwo sprawiedliwości Rosji wystąpiło w poniedziałek do sądu z wnioskiem o likwidację Moskiewskiej Grupy Helsińskiej - poinformowała we wtorek rosyjskojęzyczna sekcja BBC. To najstarsza w kraju organizacja broniąca praw człowieka, która istnieje od połowy lat 70. XX wieku.

Moskiewska Grupa Helsińska

W 1977 roku pod groźbą aresztowania Aleksiejewa została zmuszona do emigracji - wyjechała do USA, gdzie dokumentowała działalność środowisk dysydenckich. Po rozpadzie ZSRR, w 1993 roku, powróciła do Rosji, a trzy lata później stanęła na czele Moskiewskiej Grupy Helsińskiej. Kierowała nią do 2018 roku.