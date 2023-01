Kompromitacja Rosjan w Makiejewce. Resort obrony zrzuca winę na rezerwistów

Ministerstwo obrony Rosji twierdzi, że do ataku na rosyjskie koszary w okupowanej Makiejewce doszło z powodu "masowego użycia telefonów komórkowych przez zmobilizowanych". Resort podał też wyższą liczbę ofiar wśród żołnierzy, choć zdaniem Ukraińców jest ona nadal zaniżona.

"Już teraz jest oczywiste, że głównym powodem tego, co się stało, było włączenie i masowe użycie, wbrew zakazowi, telefonów komórkowych w zasięgu środków rażenia wroga" – przekazał we wtorek wieczorem rosyjski resort obrony. W środę ministerstwo podało, że liczba ofiar wśród żołnierzy w wyniku ukraińskiego ataku wzrosła do 89. Wcześniej Rosjanie twierdzili, że zginęło 63 zmobilizowanych.