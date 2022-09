Kontrakt podpisany "z byle kim". "Trudno sobie wyobrazić, że powierzono im broń"

Ewa Merkaczowa jest rosyjską działaczką organizacji monitorującej sytuację więźniów w Rosji i członkinią Rady do spraw praw człowieka przy prezydencie Władimirze Putinie. Jest także jedną z osób, które zwróciły się do prokuratora generalnego Igora Krasnowa z pytaniem, na jakiej podstawie rosyjscy więźniowie są rekrutowani na wojnę z Ukrainą. Niezależne media informowały, że skazanych rekrutuje powiązana z Kremlem prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera.

"Więźniowie albo wasze dzieci"

"Prigożin powiedział nam, że reprezentuje (prywatną firmę wojskową - red.) Grupę Wagnera i jest upoważniony, by zaproponować nam udział w wojnie" - napisał w liście do redakcji portalu Mediazona więzień z kolonii karnej w obwodzie jarosławskim.

"Gdybym był więźniem, marzyłbym o dołączeniu do tego zespołu, aby móc nie tylko spłacić dług wobec Ojczyzny, ale także spłacić go z odsetkami. I ostatnia uwaga: ci, którzy nie chcą, aby walczyły prywatne firmy wojskowe czy więźniowie, którzy nie chcą nic robić i w zasadzie nie lubią tego tematu, niech wysyłają swoje dzieci na front. Albo firmy i więźniowie, albo wasze dzieci - zdecydujcie sami" - stwierdził Prigożyn.

Kwestia strony pokrzywdzonej

- Krewni się martwią, matki i żony pytają, na jakiej podstawie można podpisać taki kontrakt, do czego to doprowadzi. A niektórzy proszą o pomoc w jego rozwiązaniu, ponieważ uważają to za nielegalne. Zadają pytania: jak to w ogóle mogło się stać, proszą nas o wyjaśnienie. No właściwie, jak to wyjaśnić? Szczerze mówiąc, sami nie możemy znaleźć wyjaśnienia - tłumaczyła.