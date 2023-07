Rekord sprzedaży antydepresantów w Rosji

Pierwszym miesiącom inwazji na Ukrainę towarzyszył gwałtowny wzrost popytu na antydepresanty w Rosji - poinformował w piątek portal The Moscow Times. Ich sprzedaż skoczyła o 87 procent rok do roku.

Tylko w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku, jak podaje The Moscow Times, popyt na leki psychotropowe wzrósł o 30 procent, a rok do roku był on niemal dwa razy wyższy niż wiosną 2022 roku.