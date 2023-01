Siergiej Szojgu reformuje wojsko. Brytyjski wywiad: zwiększone zagrożenie będzie trwało jeszcze przez wiele lat

W codziennym raporcie przygotowywanym przez brytyjski wywiad zauważono, że 17 stycznia minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych, które mają być wprowadzone w życie w latach 2023-2026, a obejmować mają zwiększenie liczebności wojska do 1,5 miliona. To stanowiłoby wzrost o 11 procent w stosunku do zapowiadanego wcześniej zwiększenia armii do 1,35 miliona żołnierzy.