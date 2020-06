"Nie chcemy być zabójcami". Członkowie komisji referendalnych ogłaszają "strajk"

Jaki jest sens strajku?

Pod listem otwartym podpisało się do poniedziałku 426 członków (głównie niezależnych) z komisji referendalnych, w większości z Moskwy i Petersburga, ale także z innych rosyjskich miast. "Nie chcemy zagrażać życiu naszych małżonków, dzieci i rodziców. Nie chcemy być zabójcami. Dlatego nie będziemy uczestniczyć w organizowaniu głosowania 1 lipca i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszego strajku" - napisali. "Głosowanie 1 lipca stanowi zagrożenie zarówno dla naszego życia i zdrowia, jak i życia i zdrowia wyborców" - podkreślili.

Kim są inicjatorzy akcji? Rosyjskie media podają, że to współpracownicy znanego opozycjonisty i blogera Aleksieja Nawalnego. Według doniesień portalu Znak, wcześniej Leonid Wołkow - były szef sztabu wyborczego Nawalnego i jego były rzecznik - zaapelował do członków komisji referendalnych (w całym kraju to łącznie ponad 900 tysięcy osób), by "sabotowali pracę w okresie głosowania od 26 czerwca do 1 lipca). Zwrócił się do nich, by nie opuszczali lokali wyborczych, lecz odmawiali pracy przy referendum.