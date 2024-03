Rosyjski przemysł wojenny się rozpędza. "Może zapewnić znaczącą przewagę nad Ukrainą"

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wyjaśniono, że wzrost produkcji możliwy był dzięki zwiększeniu zatrudnienia do 3,5 mln osób, wydłużeniu zmian w zakładach, rozbudowie istniejących linii produkcyjnych, jak również przywróceniu tych ostatnio nieużywanych. Zwrócono uwagę, że znacząca część oddanego do użycia sprzętu jest efektem raczej odnawiania i modernizacji istniejących zapasów niż nowej produkcji, czego dowodzi fakt, że wyraźną większość oddanych do użytku w 2023 roku czołgów podstawowych stanowił sprzęt odremontowany.

Rosnąca przewaga nad Ukrainą

ISW: użycie broni nuklearnej mało prawdopodobne

Analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w swoim raporcie pochylili się nad kwestią ryzyka użycia broni nuklearnej przez reżim Władimira Putina w kontekście jego czwartkowego orędzia, w którym mówił o niebezpieczeństwie wybuchu konfliktu nuklearnego. Specjaliści z ISW ocenili, że obecnie niskie jest prawdopodobieństwo, że reżim w Moskwie zdecyduje się na sięgnięcie po broń atomową. "Kreml nie podjął żadnych poważnych działań eskalacyjnych w odpowiedzi na dostarczenie Ukrainie nowych systemów (uzbrojenia) z Zachodu. ISW nadal ocenia, że użycie broni nuklearnej przez Rosję na Ukrainie czy poza jej granicami jest wysoce nieprawdopodobne" - czytamy w analizie. Według ISW w czwartkowym orędziu Putin "uciekł się do przebrzmiałej retoryki o negocjacjach i pobrzękiwania nuklearną szabelką", prawdopodobnie po to, by zwrócić uwagę Zachodu na swoje przemówienie w celu propagowania operacji informacyjnych Kremla. "Putin i urzędnicy rosyjscy często odwołują się do groźby nuklearnej, by wzbudzić lęk wśród zachodnich odbiorców i osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy" – zauważył ISW.