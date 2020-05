"Ludzie Wagnera" walczą w Libii. Jest raport ONZ

Raport ONZ potwierdza: w Libii, po stronie przeciwnika władz, generała Chalify Haftara, walczy od 800 do 1,2 tysięcy najemników z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, nazywanej grupą Wagnera - podały BBC i agencja Reutera. Wcześniej informowały o tym niezależne rosyjskie media.

Korporacja BBC i agencja Reutera powołują się na utajniony raport, sporządzony przez ekspertów ONZ. Według ich szacunków, w Libii, po stronie przeciwnika władz, generała Chalify Haftara, walczy od 800 do 1,2 tysięcy najemników z rosyjskiej prywatnej grupy wojskowej, nazywanej grupą Wagnera.

57-stronicowy raport został przesłany do komitetu Rady Bezpieczeństwa ONZ, kontrolującego przestrzeganie sankcji nałożonych na Libię.

Autorzy raportu odnotowali, że wśród najemników z "grupy Wagnera", walczących w Libii od października 2018 roku, przeważają Rosjanie, ale po stronie Chalify Hafrata walczą również obywatele Białorusi, Mołdawii, Serbii i Ukrainy. Według ekspertów ONZ najemnicy używają broni podobnej do tej, którą wykorzystywali w czasie walk w Syrii i na wschodniej Ukrainie, gdzie od 2014 roku trwają walki prorosyjskich separatystów z ukraińskimi siłami zbrojnymi.

"To pierwszy przypadek, kiedy ONZ potwierdziła doniesienia, pokazywane wcześniej w mediach, że grupa Wagnera popiera libijskiego feldmarszałka Chalifę Haftara. Moskwa temu zaprzecza" - odnotował w czwartek rosyjski dziennik "Kommiersant".

Pseudonim Wagner

Zarówno rosyjskie, jak i światowe media już wcześniej informowały o obecności najemników z "grupy Wagnera" w Libii. W listopadzie zeszłego roku amerykański dziennik "New York Times" pisał, że "w ostatnich tygodniach do Libii przybyło około 200 rosyjskich najemników, wśród których mieli być snajperzy z grupy Wagnera". W październiku zeszłego roku niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza szacował, że w Libii zginęło od 10 do 35 najemników z Rosji, walczących po stronie generała Haftara.