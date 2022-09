Rosyjscy radni z Moskwy i Petersburga chcą dymisji Putina

Coraz więcej rosyjskich radnych domaga się ustąpienia Władimira Putina. W poniedziałek Ksenia Tortstrem z petersburskiej rady miejskiej poinformowała, że deputowani z co najmniej 18 okręgów w Moskwie, Petersburgu i leżącym niedaleko tego miasta Kołpinie podpisali oświadczenie w sprawie dymisji prezydenta Rosji.

Ksenia Tortstrem, która zajmuje się zbiorem podpisów, zamieściła na Twitterze treść wystąpienia, które brzmi: "My, radni miejscy Rosji , uważamy, że działania prezydenta przynoszą szkodę przyszłości Rosji i jej obywatelom. Domagamy się dymisji Władimira Putina ze stanowiska prezydenta Federacji Rosyjskiej".

Kolejne wystąpienie przeciwko Putinowi

Jest to trzecie w ostatnich dniach wystąpienie lokalnych polityków skierowane przeciwko Putinowi, który urząd prezydenta sprawuje od 2000 roku z przerwą w latach 2008-2012, gdy prezydentem został Dmitrij Miedwiediew , a Putin rządził krajem oficjalnie jako premier.

W czwartek radni okręgu Smolninskoje, leżącego w dzielnicy Centralnej w Petersburgu, oświadczyli, że zamierzają wystąpić do parlamentu Rosji z propozycją oskarżenia Putina o zdradę stanu w związku z wojną w Ukrainie . Swoją inicjatywę uzasadnili tym, że zgodnie z obowiązującą konstytucją prezydent może być odsunięty od władzy, jeśli Duma Państwowa (izba niższa rosyjskiego parlamentu) oskarży go o zdradę państwową albo inne ciężkie przestępstwo.

Według radnych jego działania od początku wojny mogą być uznane za powód do oskarżenia go o zdradę. Przywódca Rosji pochodzi właśnie z tego okręgu, którego radni jako pierwsi zaapelowali do niego o ustąpienie ze stanowiska.