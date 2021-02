Baseny, lodowisko, hala do judo, spa. Niezależne media o kolejnej rezydencji Putina

Media: sąsiadem Putina Miedwiediew

"Pałac dla Putina" obejrzał co czwarty ankietowany

Stosunek do Putina "nie zmienił się"

Luksusowy obiekt na południu Rosji

- Teraz nie będzie to już tajemnicą: to ja jestem beneficjentem - powiedział Rotenberg kanałowi Mash na komunikatorze Telegram. Zapewnił, że kupił pałac kilka lat temu i że dopiero teraz ujawnił sprawę o tym majątku, bo powstała wokół niego "awantura" i pojawiły się "przeróżne insynuacje".

"Lasy, należące do FSB"

- Wokół tej posiadłości znajduje się duża otulina, lasy należące do Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Jest tam przejście graniczne nadzorowane przez FSB. Struktura ta nie zezwala na przepływanie łodzi w rejonie przylądku. Daje pozwolenie na obejście go o jedną milę morską. Osoba, która zbudowała ten pałac, twierdzi, że został zbudowany dla Putina. Ludzie, którzy tym się zajmowali, trafili później do administracji prezydenta. A Rotenberg? Nawet nie może odpowiedzieć, kiedy go kupił - skomentowała oświadczenie miliardera Marija Piewczich, szefowa oddziału śledczego Fundacji Walki z Korupcją, cytowana przez radio Echo Moskwy.