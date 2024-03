Uczniowie rosyjskich szkół wzięli udział w quizie historycznym, który polegał na obejrzeniu fragmentów wywiadu prezydenta Władimira Putina z amerykańskim komentatorem Tuckerem Carlsonem - donosi agencja Reutera. Jedna ze szkół oceniła, że to "gra intelektualna", która pomogła dzieciom zrozumieć "etapy rozwoju państwa rosyjskiego". Stacja CNN, oceniając ten lutowy wywiad, zwracała uwagę, że Carlson dał rosyjskiemu przywódcy platformę do szerzenia propagandy.

W lutym Putin udzielił ponad dwugodzinnego wywiadu Tuckerowi Carlsonowi, amerykańskiemu komentatorowi, znanemu z prorosyjskich i proputinowskich poglądów. Carlson przez lata był twarzą prawicowej amerykańskiej stacji Fox News i gwiazdą telewizji. Wielokrotnie był oskarżany o szerzenie dezinformacji, w tym sugerowanie, że mogło dojść do sfałszowania wyborów prezydenckich w USA. W tej sprawie stacja Fox News zgodziła się zapłacić w ramach ugody prawie 800 mln dol. producentowi maszyn do głosowania, które miały podobno przyczynić się do rzekomego sfałszowania głosowań.