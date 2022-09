Putin ogłasza częściową mobilizację. Co to oznacza?

Władimir Putin ogłosił w środę częściową mobilizację w Rosji. - Do walki z Ukraińcami, czyli z armią zmotywowaną, wyszkoloną i dobrze wyposażoną, potrzebni są żołnierze, którzy są tak samo wyszkoleni i wyposażeni, a z tym Rosjanie mają bardzo wyraźny problem - ocenił w rozmowie z TVN24 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Jak dodał, decyzję Putina można postrzegać w sposób pesymistyczny oraz optymistyczny. - Ja jestem optymistą. Uważam, że taka mobilizacja niczego nie zmieni - ocenił.

Władimir Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację, która ma się rozpocząć jeszcze w środę. Ma objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Mobilizacja obejmie 300 tysięcy osób - poinformował minister obrony Rosji Siergiej Szojgu.

"Taka mobilizacja niczego nie zmieni"

Pytany o to, jak należy postrzegać decyzję Putina, komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura ocenił, że można ją interpretować "pesymistycznie i można optymistycznie". - Pesymistycznie to, że Putin chce wygrać tę wojnę, w związku z czym będzie dokładał tyle sił, ile będzie potrzeba, żeby tę wojnę wygrać. Optymistyczne jest to, że Putin zaczyna szukać środków, które pozwolą mu tę wojnę wygrać w sposób bardziej propagandowy - mówił.

Według niego informacje o częściowej mobilizacji oraz o zamiarze przeprowadzenia referendów na okupowanych przez Rosjan terytoriach Ukrainy "mają pokazać Zachodowi, że Putin się nie ugnie i że zrobi wszystko, żeby te tereny utrzymać, chociaż staje się to coraz trudniejsze i Putin prawdopodobnie zdaje sobie z tego sprawę".

- Ja jestem optymistą. Uważam, że taka mobilizacja niczego nie zmieni. W tej chwili na froncie walczą żołnierze, którzy chcieli tam walczyć, żołnierze w większości elitarnych jednostek, które były do tego przygotowane wcześniej. Jeżeli na front się puści ludzi z przymusu, to ta sytuacja będzie odwrotna i prawdopodobne będzie to, co mieliśmy przed kilkoma dniami w obwodzie charkowskim, czyli ucieczkę rosyjskich wojsk - zaznaczył, nawiązując do ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie kraju, która wypchnęła siły rosyjskie z okupowanych terytoriów Charkowszczyzny.

Choć Dura podkreślił, że Rosjanie mają duże rezerwy, to "musimy pamiętać, że gotowość do boju żołnierzy, którzy zostali zwolnieni do cywila, maleje w postępie geometrycznym". - W miarę upływu lat (...) [żołnierz - red.] słabnie bardzo mocno. W związku z powyższym to nie są ci sami żołnierze, którzy odchodzili z jednostek. Poza tym, to są żołnierze starzy, którzy w większości przypadków nie chcą wracać do armii, w związku z czym bardzo trudno będzie stworzyć takie jednostki, jakie zaczynały wojnę 24 lutego - powiedział.

- Zbliża się bardzo trudny okres walki dla żołnierzy, czyli okres zimowy. Nie jestem przekonany, żeby Putinowi udało się znaleźć chętnych, którzy pójdą po to na Ukrainę, żeby znaleźć się później w workach. To nie jest takie proste - ocenił.

Jak dodał, "do walki z Ukraińcami, czyli z armią zmotywowaną, wyszkoloną i dobrze wyposażoną, potrzebni są żołnierze, którzy są tak samo wyszkoleni i wyposażeni, a z tym Rosjanie mają bardzo wyraźny problem".

