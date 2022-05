Emerytowany pułkownik armii radzieckiej i ekspert do spraw wojskowości Michaił Chodarienok, który na antenie rosyjskiej prokremlowskiej telewizji Rossija-1 mówił krytycznie o inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę i uznał całkowitą izolację Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej, dwa dni później nieoczekiwanie zmienił zdanie. W tej samej telewizji stwierdził, że rosyjscy naczelni dowódcy "wkrótce zrealizują swoje plany".

Emerytowany pułkownik i ekspert do spraw wojskowości, współpracujący między innymi z portalem gazeta.ru, twierdził, że "dla armii rosyjskiej sytuacja w Ukrainie będzie się tylko pogarszać i że trzeba się z tego wydostać".

Jak podkreślił niezależny portal Meduza, Chodarienok regularnie bierze udział w programie "60 minut", który w czasie wojny stał się jedną z głównych tub kremlowskiej propagandy, emitowanym dwa razy dziennie. "W swoim monologu 16 maja, który Skabiejewa tylko sporadycznie przerywała pytaniami, ekspert wyraził obawy o mobilizację w Ukrainie i dostawy nowoczesnej broni do Kijowa" - napisała Meduza.

Emerytowany pułkownik wspomniał, że ​​siły zbrojne Ukrainy mogą wkrótce zmobilizować milion ludzi i otrzymają nowoczesną broń z USA (przypominając o ustawie Lend-Lease), a także wsparcie europejskie. - Musimy wziąć to pod uwagę w naszych kalkulacjach operacyjno-strategicznych, że sytuacja w tym zakresie będzie dla nas otwarcie się pogarszać - powiedział.

Przyznanie się do izolacji

Oceniając sytuację geopolityczną ekspert skarżył się, że Rosja jest "w całkowitej izolacji". Mówił, że "cały świat jest przeciwko nam, nawet jeśli nie chcemy tego przyznać". Twierdził również, że wymachiwanie rakietami w kierunku Finlandii (dążącej do członkostwo w NATO) jest "całkiem zabawne".

Słów eksperta słuchały miliony Rosjan, dla których prokremlowskie kanały są jedynym źródłem informacji dotyczącej wojny w Ukrainie. "Światowe media zastanawiają się, w jaki sposób niepopularny punkt widzenia można było usłyszeć w rosyjskiej telewizji z wielomilionową widownią. Co to było – spontaniczny i nieoczekiwany 'dzwonek alarmowy' o tym, co dzieje się w Ukrainie, czy zaplanowany wybuch rzeczywistości, mający przygotować rosyjską opinię publiczną na negatywne wieści o postępach 'operacji specjalnej'" - napisała Meduza, cytująca BBC.