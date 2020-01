Zamknięte przejścia graniczne, prace nad szczepionką. Rosja chroni się przed koronawirusem

Zamknięte przejścia graniczne na Dalekim Wschodzie

W środę prezydent Władimir Putin wezwał rząd i chroniący prawa konsumentów urząd Rospotriebnadzor do uczynienia "wszystkiego, co możliwe, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w Rosji". Również w środę wicepremier Tatiana Golikowa, kierująca powołanym sztabem do spraw zwalczania koronawirusa, oświadczyła, że "przejścia dla pieszych i przejścia drogowe z Chinami zostaną całkowicie zamknięte, a pociągi będą kursować wyłącznie na trasie z Moskwy do Pekinu i z Pekinu do Moskwy".