Władimir Putin przemawiał na Łużnikach. Przerwana transmisja w telewizji państwowej

- Nasi chłopcy w tej specjalnej operacji wojskowej walczą ramię w ramię. Pomagają i wspierają się nawzajem. W razie potrzeby osłaniają (innego żołnierza) przed kulą na polu bitwy własnymi ciałami, jakby był ich własnym bratem. Dawno nie widzieliśmy takiej jedności - zapewniał zgromadzonych na Łużnikach. - Wiemy, co musimy zrobić, jak to zrobić i jakim kosztem to zrobić. Absolutnie zrealizujemy nasze plany - mówił dalej.