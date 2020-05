Awaria doku, pożar, spór o pieniądze. Jedyny rosyjski lotniskowiec ciągle w remoncie

Remont jedynego rosyjskiego lotniskowca Admirał Kuzniecow, na którym pod koniec zeszłego roku doszło do pożaru, przedłuża się. Okręt miał wrócić do służby we Flocie Północnej w 2022 roku. Wojskowi eksperci twierdzą: będzie dobrze, jeśli zostanie oddany rok po terminie.