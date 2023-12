Biją, wrzucają do rzeki i poniżają. Tak ma wyglądać "leczenie" z homoseksualizmu w Rosji

Osoba transpłciowa i niebinarna: byłam bita, wrzucana do rzeki

23-letnia Ada Blakewell, osoba transpłciowa i niebinarna, spędziła w jednym z takich ośrodków na Syberii dziewięć miesięcy. Jak relacjonowała, była tam bita, wrzucana do rzeki i zmuszana do ciągłego powtarzania ćwiczeń fizycznych. Dawano jej "męskie" prace, takie jak rąbanie drewna, zabijanie kurczaków, indyków i świń, "by pomóc jej w staniu się mężczyzną". Była też zmuszona do wykastrowania świni; powiedziano jej, że zobaczy, jak wygląda operacja zmiany płci. Podawano jej leki przeznaczone dla osób cierpiących na choroby psychiczne.