Zwolennicy Nawalnego wyszli na ulice. Już ponad tysiąc zatrzymanych

Rosyjski portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji podał, że spośród 1009 zatrzymanych najwięcej przypada na Moskwę. Policja zabrała tam na komisariaty 142 osoby. We Władywostoku do aresztów trafiło 113 osób. Zatrzymywani są głównie młodzi ludzie, policja działa brutalnie. Funkcjonariusze zabrali do aut policyjnych co najmniej kilku dziennikarzy.