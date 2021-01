"Wielu Rosjan straciło cierpliwość"

- Zatrzymali mnie dziś rano, zabrali na komisariat. 26 stycznia stanę przed sądem - powiedział młody człowiek w kominiarce, przedstawiający się jako Andriej. Poinformował, że w protokole o zatrzymaniu policjanci napisali, że on i jego koledzy stali na ulicy z plakatami. Tymczasem - jak zapewnił - "po prostu staliśmy i nagrywaliśmy na wideo, wyszliśmy się przejść".

Mężczyzna relacjonował, że policja na placu Puszkina, gdzie zaczęła się demonstracja, zabierała ludzi, którzy jedynie stali obok protestujących. - Bardzo brutalne zatrzymania. Czegoś takiego wcześniej nie było - ocenił. On sam otrzymał cios pałką w nogi, gdy wsadzano go do auta policyjnego.