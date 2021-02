Komisariaty "nie radziły sobie z napływem zatrzymanych". Zapadają wyroki po protestach

Prokuratura generalna poinformowała w poniedziałek, że jej przedstawiciele będą bronić swojego stanowiska w sądzie. Posiedzenie sądu w sprawie Aleksieja Nawalnego ma odbyć się we wtorek - przekazała agencja TASS.

Prokuratura utrzymuje, że od 1 stycznia do 17 sierpnia 2020 roku Nawalny wielokrotnie naruszył obowiązek stawienia się do kontroli służb w w ramach sprawy Yves Rocher. W 2014 roku opozycjonista został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher. Okres próbny wynosił 5 lat. Później został przedłużony o rok - do 30 grudnia 2020 roku.