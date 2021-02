Zwolennicy Nawalnego na ulicach. Zatrzymano ponad 900 osób

Po skazaniu we wtorek przez moskiewski sąd lidera opozycji Aleksieja Nawalnego w Rosji doszło do demonstracji. Wieczorem niezależny portal OWD-Info przekazał, że zatrzymano ponad 500 osób. Liczba ta wzrosła do ponad 900 po tym, jak akcje protestacyjne trwały także w nocy.