Radioaktywne promieniowanie w rosyjskim mieście. Normy przekroczono 1600-krotnie

W Chabarowsku we wschodniej Rosji przez pięć dni obowiązywał stan wyjątkowy w związku ze znacznie podwyższonym poziomem promieniowania radioaktywnego. Według lokalnych mediów, normy bezpieczeństwa były przekraczane nawet 1600-krotnie. Po wykryciu źródła promieniowania w środę stan wyjątkowy zniesiono.

Podwyższony poziom promieniowania radioaktywnego wykryto w półmilionowym mieście Chabarowsk przy granicy z Chinami. Według "The Moscow Times" po raz pierwszy wykryto go 28 marca, jednak służby miały zareagować na to zgłoszenie dopiero 4 kwietnia. Jak wówczas stwierdzono, w pobliżu jednego ze słupów energetycznych w przemysłowej części miasta poziom promieniowania przekraczał normy bezpieczeństwa nawet 1600-krotnie.