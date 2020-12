Prokuratura: zastrzelił, poćwiartował i próbował ukryć w kanale. Historyk oskarżony o morderstwo partnerki

Sokołow na przemian odmawiał przyznania się do winy i przyznawał się. Twierdził także, że strzelał w obronie własnej. Zaprzeczał, by zabójstwo było umyślne. Taka wersja pojawiła się na jednym z ostatnich posiedzeń w trakcie procesu. Adwokaci strony przeciwnej twierdzili, że historyk szukał dogodnego miejsca do ukrycia ciała jeszcze przed zabójstwem. Prawnicy powoływali się na to, że Sokołow w pewnym momencie przeglądał mapy nabrzeży petersburskich kanałów.