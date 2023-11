"Sekretny jacht" mający należeć do Putina znaleziony w stoczni państwa NATO

Majątek Putina. Luksusowy jacht robi furorę we Włoszech 6.05 | Ma cztery pokłady, niesamowitą moc, najnowocześniejszą aparaturę i 65-metrów długości. Stoi w prywatnym porcie w Toskanii. Według mediów ten oszałamiający jacht należy do Władimira Putina. Dlaczego akurat ta, jedna z czterech jednostek należących do prezydenta Rosji, wzbudza największe zainteresowanie? tvn24