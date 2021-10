Przekazał obrońcom praw człowieka drastyczne nagrania z rosyjskich więzień. Ubiega się o azyl we Francji

Były więzień, który przekazał obrońcom praw człowieka nagrania świadczące o znęcaniu się nad skazanymi w rosyjskich zakładach karnych, ubiega się o polityczny azyl we Francji. Poinformowała o tym organizacja Gulagu.net, która opublikowała materiały wideo pochodzące z tajnych archiwów Federalnej Służby Więziennictwa i Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

"To historyczny dzień dla samego Siergieja, dla całego naszego zespołu i dla milionów Rosjan" - podkreślili we wpisie.

Organizacja Gulagu.net poinformowała, że zwróci się do władz Paryża z prośbą o zapewnienie ochrony Siergiejowi (jego nazwisko nie zostało ujawnione). Jak przekazali obrońcy praw człowieka, Białorusin zwrócił się do francuskiej policji z prośbą o pomoc zaraz po przylocie do Paryża.