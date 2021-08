"Zwiastujący burzę", znany jako Skyfall. CNN: Rosjanie mogą przygotowywać kolejny test pocisku

Dziennikarze CNN opisali zdjęcia satelitarne, które - jak tłumaczą - pokazują, że Rosja może przygotowywać kolejny test swojego pocisku manewrującego z napędem jądrowym Buriewiestnik, znanego jako Skyfall - broni przeznaczonej do walki z amerykańskimi systemami obronnymi. Przygotowania mają trwać nad brzegiem Morza Białego.

Datowane na 16 sierpnia zdjęcia, wykonane przez amerykańską firmę kosmiczną Capella Space, dają według CNN "silne wskazania, że Rosja przygotowywała się do przetestowania pocisku manewrującego o napędzie jądrowym" SSC-X-9 Skyfall w punkcie znajdującym się w pobliżu koła podbiegunowego. Zdjęcia przeanalizowali eksperci z Middlebury Institute of International Studies z Kalifornii.

"Latający Czarnobyl"

Lewis powiedział amerykańskim dziennikarzom, że wspomniane ryzyko skłoniło niektórych ekspertów do nazwania broni "latającym Czarnobylem". Przypomniał w tym miejscu, że próby wydobycia pocisku, który rozbił się w Morzu Białym, w sierpniu 2019 roku, doprowadziły do ​​eksplozji, w której zginęło pięć rosyjskich pracowników Rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego w Sarowie. Zwrócił uwagę, że zdjęcia satelitarne z tamtego czasu sugerowały, że incydent mógł być związany z rozbudową pocisku manewrującego o napędzie jądrowym.

Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) odmówiła komentarza w sprawie. Na pytania redakcji CNN nie odpowiedziały do czasu publikacji tekstu zarówno Pentagon, jak i rosyjski resort obrony.

Wszystkie oczy na Pankowo

CNN przypomniało, że Rosja przeprowadziła co najmniej jeden lot testowy pocisku manewrującego z tego samego miejsca w pobliżu koła podbiegunowego w listopadzie 2017 roku. "Moskwa podobno przeprowadziła wiele innych testów w kolejnych miesiącach, ale żaden nie został uznany za udany" - dodano.

