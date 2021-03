Putin zaszczepiony przeciwko COVID-19. "Jeśli chodzi o szczepienia przed kamerą, to mu się to nie podoba"

O zaszczepieniu się prezydenta Rosji poinformował we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał, że Władimir Putin przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19 i czuje się dobrze. Rzecznik dodał, że środa, dzień po przyjęciu szczepionki, będzie dla Putina "normalnym dniem pracy".

"Jeśli chodzi o szczepienia przed kamerą, to Putinowi się to nie podoba"

- Jeśli chodzi o szczepienia przed kamerą, to jemu się to nie podoba - wyjaśniał rzecznik. Odpowiadając na pytanie, dlaczego procedura zaszczepienia Putina nie jest upubliczniana, co mogłoby zachęcić obywateli, rzecznik odpowiedział, że "prezydent już teraz poświęca znaczną część swojego czasu pracy na wydarzenia, rozmowy, spotkania związane ze szczepieniami, a także z produkcją szczepionek".