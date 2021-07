Zakaz zrównywania stalinowskiego Związku Radzieckiego i nazistowskich Niemiec z podpisem Putina

W rozmowie z rozgłośnią petersburski politolog Michaił Winogradow powiedział, że ustawa zabraniająca utożsamiania roli ZSRR i nazistowskich Niemiec jest ważna dla przestrzegania ideologii promowanej przez władze na Kremlu. Analityk stwierdził, że władze chcą zadbać, by w Rosji "w ogóle nie było ochoty rozmawiać o II wojnie światowej".

Stanowisko, budzące liczne głosy sprzeciwu

Władimir Putin niejednokrotnie zajmował budzące liczne głosy sprzeciwu stanowisko w sprawie roli Zachodu, w tym Polski, w II wojnie światowej. W czerwcu zeszłego roku na łamach amerykańskiego magazynu "The National Interest" prezydent Rosji napisał, że "politycy europejscy, w szczególności polscy przywódcy, pragną zamieść pod dywan układ monachijski z 30 września 1938 roku". Nawiązując do paktu Ribbentrop-Mołotow, Putin dowodził, że Polska "sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji", zajmując w 1938 roku Zaolzie, a wojska sowieckie "wkroczyły do Polski (17 września 1939 roku - red.) po tym, kiedy polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi".