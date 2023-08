Precyzyjne uderzenie ukraińskich sił na nagraniu. Zniszczono rosyjski system Tornado

czytaj dalej

Inflacja w Czechach w lipcu 2023 roku wyniosła 8,8 procent, licząc rok do roku - podał w czwartek Czeski Urząd Statystyczny. Oznacza to dalsze hamowanie wzrostu cen u naszych sąsiadów. W czerwcu inflacja była na poziomie 9,7 procent rok do roku. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,5 procent.