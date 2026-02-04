Prawie sześć lat więzienia za "żart o weteranie". Zapadł wyrok

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę Źródło: Reuters

Sąd Rejonowy w Moskwie skazał w środę rosyjskiego komika Artemija Ostanina na pięć lat i dziewięć miesięcy więzienia - informuje Reuters. Mężczyznę oskarżono w marcu ubiegłego roku o znieważenie weteranów wojennych, a teraz skazano za podżeganie do nienawiści. Został również ukarany grzywną w wysokości 300 tys. rubli (14 tys. zł). Podczas tej samej rozprawy skazano go też za obrazę uczuć religijnych.

Niebezpieczny żart

Problemy Ostatnina zaczęły się rok temu, w marcu. Wystąpił wówczas przed niewielką publicznością w centrum Moskwy. Gdy wyszedł na scenę, opowiedział o "weteranie wojennym, który stracił nogi po wybuchu miny, a teraz musi poruszać się na deskorolce" i "przejechał mu po stopach w przejściu podziemnym". Miał poprosić mężczyznę na deskorolce o "bycie bardziej ostrożnym". Za obrazę uczuć religijnych uznano natomiast kwestię wypowiedzianą w imieniu Jezusa: "Przyniosłem ludziom informacje, a wiecie, co zrobili? Ukrzyżowali mnie".

Na nagraniu "Standup w 60 sekund", w którym Ostatnin się pojawił, widać czterech komików, którzy słysząc ten występ przybrali kamienny wyraz twarzy, słychać też cichy śmiech z widowni.

Ostanin, według ustaleń Reutersa, nie był dotąd szerzej znany, lecz nagranie zostało rozpowszechnione przez blogerów wojennych i nacjonalistów w aplikacji społecznościowej Telegram i stało się popularne w sieci. Krytycy oskarżyli komika o "żartowanie z weterana", "przekroczenie granicy" i "ordynarne wyśmiewanie weteranów".

Komik przerażony reakcją, jaką wywołało nagranie, próbował w marcu uciec z Rosji, lecz został zatrzymany w Białorusi, pobity przez tamtejsze służby i odstawiony do Rosji. Jak podaje portal "Mediazona", podczas ogłaszania wyroku sędzia zapytała Ostanina, czy rozumie wyrok, na co odpowiedział: "Do diabła z waszą praktyką sądowniczą. Nie, nie rozumiem". Gdy sędzia rozpoczęła ponowne odczytywanie wyroku, zaczął mówić, że jest niewinny. - A więc rozumiesz - skwitowała.

Jak wskazuje Reuters, to kolejny z serii surowych wyroków dla osób, których sposób wypowiedzi o rosyjskiej armii został uznany przez władze za deprecjonujący lub fałszywy. Rosja wprowadziła radykalne przepisy cenzury w 2022 roku, wkrótce po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie.

