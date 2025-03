Potężny pożar w Rosji. Propaganda wini Ukraińców

Pożar w gazowej stacji pomiarowej w Sudży Źródło: Reuters

Gazowa stacja pomiarowa w Sudży w obwodzie kurskim w Rosji była kluczowym obiektem w łańcuchu dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Po ofensywie sił ukraińskich w przygranicznym regionie przeszła pod ich kontrolę. Teraz, kiedy trwają rozmowy o wprowadzeniu rozejmu, Rosjanie oskarżyli Ukrainę o atak na ten obiekt.

W nocy z czwartku na piątek propagandowe i prowojenne rosyjskie kanały na Telegramie opublikowały nagranie potężnego pożaru na gazowej stacji pomiarowej w mieście Sudża w obwodzie kurskim. Podały, że stacja została zaatakowana przez siły ukraińskie, które "złamały rozejm energetyczny". Chodzi o porozumienie zawarte po rozmowie telefonicznej prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, w czasie której Putin miał zgodzić się na 30-dniowy rozejm w powietrzu i zaprzestanie ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

Również władze w Kijowie, po rozmowie telefonicznej Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - jak ogłosił Biały Dom - zgodziły się na zawieszenie broni dotyczące ataków na obiekty energetyczne w Rosji.

Operacja informacyjna przeciwko Ukrainie

Sztab generalny w Kijowie zdementował propagandowe doniesienia rosyjskich mediów i ogłosił, że rosyjskie oskarżenia są bezpodstawne. "Wymieniona stacja niejednokrotnie była ostrzeliwana przez samych Rosjan. (…) Warto dodać, że wcześniej wojska rosyjskie wykorzystały nieczynny gazociąg (prowadzący do Sudży) do przemieszczania swoich jednostek w pobliże ukraińskich pozycji obronnych" - podał sztab.

W sierpniu 2024 roku, po rozpoczęciu ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim, rosyjska sekcja Radia Swoboda opublikowała zdjęcia satelitarne przedstawiające zniszczenia na stacji Sudża. Cześć zniszczeń została zarejestrowana między 9 a 10 sierpnia, a także między 10 a 11 sierpnia. Jak informował wówczas sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych, Rosjanie zrzucili na obiekt, do którego nie dotarli jeszcze żołnierzy ukraińscy, bomby lotnicze.

"Rosjanie oskarżyli Ukrainę o uderzenie w stację, co miało na celu zerwanie zawieszenia broni w atakach na obiekty infrastruktury energetycznej" - skomentował ukraiński portal NV.

Szef kijowskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko nazwał rosyjski atak na Sudże "jedną z pierwszych operacji informacyjnych przeciwko Ukrainie, z oskarżeniami o zerwaniu rozejmu, którego sama Rosja nie przestrzegała od pierwszego dnia porozumienia".

Pożar w gazowej stacji pomiarowej w Sudży. Ujęcie z nagrania Źródło: Reuters

Część gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod

Sudża w obwodzie kurskim do niedawna była kontrolowana przez wojska Ukrainy, które po ciężkich walkach z siłami rosyjskimi wycofały się z tego miasta.

Gazowa stacja pomiarowa w Sudży, położona ok. osiem kilometrów od granicy z Ukrainą, była kluczowym obiektem w łańcuchu dostaw rosyjskiego gazu do Europy - napisał ukraiński portal NV. Obiekt ten jest częścią gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, który do 1 stycznia tego roku był wykorzystywany przez Rosję do transportowania gazu przez Ukrainę do Europy. Surowiec przestał płynąć do UE po decyzji władz w Kijowie w sprawie wstrzymania tranzytu.

Sudża w obwodzie kurskim Źródło: Mapy Google

Wojsko rosyjskie w miejscowości Sudża w obwodzie kurskim Źródło: Reuters