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Świat

Setki dronów w natarciu. Tak wyglądał atak na rafinerię w Moskwie

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Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Pożar w rafinerii w Moskwie po ataku ukraińskich dronów
Źródło wideo: Reuters/social media
Źródło zdj. gł.: Sefa Karacan/Abaca/PAP
Ukraińskie siły zaatakowały kluczową rafinerię w Moskwie, w której wybuchł pożar. Jak twierdzi strona rosyjska, na stolicę skierowano prawie 200 dronów. Celem ataku były też inne obiekty w obwodzie moskiewskim, ale nie tylko. Oto, co wiemy o przeprowadzonej akcji.

Siły ukraińskie przeprowadziły w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak dronowy na rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie.

Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie o wybuchu pożaru w rafinerii spółki Gazpromnieft. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać było unoszące się nad obiektem kłęby czarnego dymu.

Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Źródło zdjęcia: AFP/East News

To już drugi atak Ukrainy na moskiewską rafinerię w tym tygodniu. Według portalu Ukrainska Prawda to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria leży w odległości 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40 procent zapotrzebowania rejonu stolicy na benzynę i 50 procent na olej napędowy. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.

Rafineria w Moskwie
Rafineria w Moskwie
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Setki ukraińskich dronów nad Rosją

Resort obrony Rosji poinformował, że minionej nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły nad terytorium kraju 555 ukraińskich bezzałogowców. Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał z kolei na Telegramie, że rosyjskie siły zestrzeliły około 180 dronów lecących w kierunku stolicy.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow podał z kolei, że w wyniku ukraińskiego ataku rannych zostało 16 osób.

Jak poinformował Reuters, w obwodzie moskiewskim uszkodzony został również wieżowiec mieszkalny, zakład przemysłowy i szereg domów prywatnych. Rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja podała natomiast, że ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zawieszono loty na wszystkich głównych moskiewskich lotniskach.

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Moment uderzenia ukraińskiego drona w budynek mieszkalny w Moskwie
Źródło: Reuters/social media

Szczątki dronów spadły też na teren centrum handlowego Sadowod, gdzie "stwierdzono nieznaczne uszkodzenie jednego z budynków". Kanał Ostorożno, Nowosti na Telegramie podał, że okolice centrum handlowego są zadymione.

Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronów lub ich szczątków w centrum handlowe Biełaja Dacza w położonym niedaleko Moskwy mieście Lubiercy, gdzie wybuchł pożar oraz w klub fitness, domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego.

"Co najmniej pięć ognisk pożaru" rafinerii w Moskwie

O szczegółach ataku na rafinerię poinformował również ukraiński Sztab Generalny na Telegramie. "Zakład ma zdolność przerobu ponad 12 milionów ton ropy naftowej rocznie i jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii” - zaznaczono.

"Obecnie potwierdzono co najmniej pięć ognisk pożaru. Według wstępnych danych z geolokalizacji płoną instalacje zintegrowanego przerobu ropy, instalacje wtórnego przerobu oraz park zbiorników magazynowych" - dodał sztab.

Według niego uderzono także w bazę paliw, most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim, stanowisko dowodzenia w rejonie Soledaru oraz składy paliw i zaopatrzenia w Mariupolu w obwodzie donieckim okupowanym przez Rosję.

W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
Źródło zdjęcia: Reuters/social media
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Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
RosjaMoskwaUkrainaWojna na UkrainieKonflikt na UkrainieWojna w UkrainieDrony
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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