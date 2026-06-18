Setki dronów w natarciu. Tak wyglądał atak na rafinerię w Moskwie
Siły ukraińskie przeprowadziły w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak dronowy na rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie.
Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie o wybuchu pożaru w rafinerii spółki Gazpromnieft. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać było unoszące się nad obiektem kłęby czarnego dymu.
To już drugi atak Ukrainy na moskiewską rafinerię w tym tygodniu. Według portalu Ukrainska Prawda to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria leży w odległości 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40 procent zapotrzebowania rejonu stolicy na benzynę i 50 procent na olej napędowy. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.
Setki ukraińskich dronów nad Rosją
Resort obrony Rosji poinformował, że minionej nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły nad terytorium kraju 555 ukraińskich bezzałogowców. Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał z kolei na Telegramie, że rosyjskie siły zestrzeliły około 180 dronów lecących w kierunku stolicy.
Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow podał z kolei, że w wyniku ukraińskiego ataku rannych zostało 16 osób.
Jak poinformował Reuters, w obwodzie moskiewskim uszkodzony został również wieżowiec mieszkalny, zakład przemysłowy i szereg domów prywatnych. Rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja podała natomiast, że ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zawieszono loty na wszystkich głównych moskiewskich lotniskach.
Szczątki dronów spadły też na teren centrum handlowego Sadowod, gdzie "stwierdzono nieznaczne uszkodzenie jednego z budynków". Kanał Ostorożno, Nowosti na Telegramie podał, że okolice centrum handlowego są zadymione.
Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronów lub ich szczątków w centrum handlowe Biełaja Dacza w położonym niedaleko Moskwy mieście Lubiercy, gdzie wybuchł pożar oraz w klub fitness, domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego.
"Co najmniej pięć ognisk pożaru" rafinerii w Moskwie
O szczegółach ataku na rafinerię poinformował również ukraiński Sztab Generalny na Telegramie. "Zakład ma zdolność przerobu ponad 12 milionów ton ropy naftowej rocznie i jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii” - zaznaczono.
"Obecnie potwierdzono co najmniej pięć ognisk pożaru. Według wstępnych danych z geolokalizacji płoną instalacje zintegrowanego przerobu ropy, instalacje wtórnego przerobu oraz park zbiorników magazynowych" - dodał sztab.
Według niego uderzono także w bazę paliw, most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim, stanowisko dowodzenia w rejonie Soledaru oraz składy paliw i zaopatrzenia w Mariupolu w obwodzie donieckim okupowanym przez Rosję.