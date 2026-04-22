Świat Rosyjska rafineria pod ostrzałem. Skalę ataku pokazują zdjęcia satelitarne

Pożar po drugim ataku na rosyjską rafinerię w Tuapse. Wideo bez dźwięku Źródło: Reuters

W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińska armia przeprowadziła ataki dronowe na cele w Rosji związane z ich infrastrukturą wojskową i energetyczną. Ponownie uderzono między innymi w port w Tuapse w Kraju Krasnodarskim, nad Morzem Czarnym. Po ataku w rafinerii znajdującej się w terminalu naftowym portu wybuchł pożar, widoczny na zdjęciach satelitarnych wykonanych w kolejnych dniach - 20 i 21 kwietnia.

Ukraiński atak na rafinerię w Tuapse. Zdjęcie z 21 kwietnia 2026 roku Źródło: Courtesy 2026 Planet Labs PBC/Reuters

W środę gazeta "Kyiv Post" zwróciła uwagę na zdjęcia krążące na ukraińskich kanałach w serwisie Telegram, sugerujące, że pożaru w rafinerii nadal nie udało się opanować.

Wcześniej, agencja Reuters, powołując się na lokalne władze, informowała, że we wtorek 246 strażaków wciąż walczyło z ogniem.

Ukraiński atak na rafinerię w Tuapse. Zdjęcie z 20 kwietnia 2026 roku Źródło: 2026 Planet Labs PBC/Reuters

Wskutek ataku zginęła co najmniej jedna osoba i jedna została ranna. Odłamki dronów uszkodziły okna w wielu budynkach na terenie miasta, w tym w szkole podstawowej, muzeum, cerkwi i przedszkolu. Ponadto odłamki naruszyły instalację gazową - powiadomił gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew na Telegramie.

Rosyjskie władze zaleciły mieszkańcom, by nie wychodzili z pomieszczeń i nie otwierali okien. Poinformowano też o wycieku ropy do morza po wcześniejszym ataku ukraińskim z 16 kwietnia, kiedy to infrastruktura terminalu naftowego została uszkodzona.

Centrum eksportu ropy

Tuapse, jeden z głównych południowych portów Rosji, jest centrum eksportu produktów naftowych, które obsługuje również suche ładunki masowe, takie jak węgiel i nawozy. Tamtejsza rafineria ropy naftowej należy do Rosnieftu.

Ukraińcy przeprowadzili poprzedni atak na tę rafinerię tydzień temu, w nocy z 15 kwietnia na 16 kwietnia. Wówczas zdjęcia satelitarne również pokazały kłęby dymu unoszące się z uszkodzonych zbiorników. W tamtym ataku, według władz rosyjskich, zginęły dwie osoby, w tym 14-latka, a siedem zostało rannych.

Gęsty kłęby dymu nad rosyjskim portem w Tuapse. Zdjęcie z 16 kwietnia 2026 roku Źródło: Vantor/Reuters

Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną w ciągu ostatniego miesiąca, ponieważ rozmowy pokojowe prowadzone przez USA utknęły w martwym punkcie, a Waszyngton bardziej koncentruje się na wojnie w Iranie.

