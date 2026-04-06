Pożar w kluczowym rosyjskim porcie. Media: po uderzeniu dronów

Zdjęcia wykonane w poniedziałek przez system NASA FIRMS - pozwalający na obserwowanie miejsc na Ziemi, w których trwają pożary - pokazują ogień na terenie portu. Znajduje się tam terminal naftowy Szescharis, należący do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Transnieft.
Koncern nie odpowiedział na prośbę Bloomberga o komentarz.
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert Browdi cytowany przez Reutersa poinformował, że w nocy ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjski okręt wojenny w porcie w Noworosyjsku oraz platformę wiertniczą na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu.
Browdi przekazał, że atak wymierzony był w okręt Admirał Makarow.
Gubernator o uszkodzonych budynkach
Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew przekazał w komunikatorze Telegram, że w nocnym ataku dronów na portowe miasto uszkodzonych zostało osiem budynków. Dodał, że szczątki bezzałogowców wykryto na terenie kilku obiektów przemysłowych, nie podał jednak szczegółów.
Największy rosyjski port nad Morzem Czarnym
Noworosyjsk to największy rosyjski port nad Morzem Czarnym z licznymi instalacjami do eksportu surowców i towarów masowych. Na początku marca ataki ukraińskich dronów doprowadziły do wstrzymania tam załadunku ropy.
Ukraina dąży do ograniczenia rosyjskich zdolności eksportu ropy i czerpania nadzwyczajnych zysków z globalnego wzrostu cen surowca, napędzanego wojną na Bliskim Wschodzie. W marcu ukraińskie drony uszkodziły obiekty naftowe w kluczowych bałtyckich portach Rosji w Primorsku i Ust-Łudze.
Według obliczeń Bloomberga ponawiane ataki z użyciem dronów na porty naftowe spowodowały, że w marcu rosyjski eksport ropy drogą morską spadł do najniższego poziomu od dwóch miesięcy. Spadek ten nastąpił w sytuacji, gdy wojna na Bliskim Wschodzie wywołała na całym świecie bezprecedensowy kryzys podaży na rynku ropy
