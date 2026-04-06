Świat

Pożar w kluczowym rosyjskim porcie. Media: po uderzeniu dronów

Atak dronów na Noworosyjsk
Źródło: Reuters
Na terenie kluczowego rosyjskiego portu nad Morzem Czarnym wybuchł pożar po uderzeniu dronów - przekazała agencja Bloomberga, bazując na analizie zdjęć satelitarnych NASA.

Zdjęcia wykonane w poniedziałek przez system NASA FIRMS - pozwalający na obserwowanie miejsc na Ziemi, w których trwają pożary - pokazują ogień na terenie portu. Znajduje się tam terminal naftowy Szescharis, należący do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Transnieft.

Koncern nie odpowiedział na prośbę Bloomberga o komentarz.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert Browdi cytowany przez Reutersa poinformował, że w nocy ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjski okręt wojenny w porcie w Noworosyjsku oraz platformę wiertniczą na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu.

Browdi przekazał, że atak wymierzony był w okręt Admirał Makarow.

Gubernator o uszkodzonych budynkach

Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew przekazał w komunikatorze Telegram, że w nocnym ataku dronów na portowe miasto uszkodzonych zostało osiem budynków. Dodał, że szczątki bezzałogowców wykryto na terenie kilku obiektów przemysłowych, nie podał jednak szczegółów.

Największy rosyjski port nad Morzem Czarnym

Noworosyjsk to największy rosyjski port nad Morzem Czarnym z licznymi instalacjami do eksportu surowców i towarów masowych. Na początku marca ataki ukraińskich dronów doprowadziły do wstrzymania tam załadunku ropy.

Źródło: Shutterstock

Ukraina dąży do ograniczenia rosyjskich zdolności eksportu ropy i czerpania nadzwyczajnych zysków z globalnego wzrostu cen surowca, napędzanego wojną na Bliskim Wschodzie. W marcu ukraińskie drony uszkodziły obiekty naftowe w kluczowych bałtyckich portach Rosji w Primorsku i Ust-Łudze.

Według obliczeń Bloomberga ponawiane ataki z użyciem dronów na porty naftowe spowodowały, że w marcu rosyjski eksport ropy drogą morską spadł do najniższego poziomu od dwóch miesięcy. Spadek ten nastąpił w sytuacji, gdy wojna na Bliskim Wschodzie wywołała na całym świecie bezprecedensowy kryzys podaży na rynku ropy

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica