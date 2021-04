"Najpoważniejszy pożar w Petersburgu od 19 lat". Zginął strażak, pierwszy zatrzymany trafił do aresztu

Pożar w fabryce Newska Manufaktura wybuchł w poniedziałek rano. W ciągu kilku godzin ogień objął ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych i spowodował zawalenie dachu i stropów . Płomienie objęły także sąsiedni budynek, w którym mieści się hostel robotniczy, a lokatorzy to imigranci pracujący w Rosji. Z budynku ewakuowano około dwustu osób.

Do akcji gaśniczej zaangażowane zostały śmigłowce wojskowe, co zdarza się tylko w przypadkach skrajnych, gdy nie udaje się opanować pożaru siłami Ministerstwa do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS). Decyzję o zaangażowaniu armii podjął osobiście minister obrony Siergiej Szojgu.